Из-за толстеющих туристов в лодках Венеции сократили число пассажиров

Из-за толстеющих туристов в лодках Венеции сократили число пассажиров
Гондольеры Венеции рассказали о толстеющих туристах. Фото: unsplash.com

Муниципальные власти Венеции намерены уменьшить число пассажиров в гондолах. Причиной этого стало то, что за последние 10-15 лет туристы потолстели.

Число пассажиров могут сократить с 6 до 5 человек и с 14 до 12, пишет The Guardian. Как пояснил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, туристы сейчас весят больше, чем десять лет назад.

«В отличие от лифта, где есть сообщение «только шесть пассажиров или максимальный вес», мы не имеем возможности взвешивать людей, поэтому мы решили сократить число пассажиров», — сказал Балби.

О том, что средний вес туристов становится больше, ранее заявляли власти Греции. В 2018 году они запретили путешественникам с избыточным весом ездить на ослах на острове Санторини.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запустили программу по возвращению туристам кэшбека за поездки в регионы.

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