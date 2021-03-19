Платные парковки в Петербурге появятся еще на 71 улице

Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств в зоне платной парковки. Фото: Pixabay

Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств в зоне платной парковки. Фото: Pixabay

В Петербурге появятся новые платные парковки. Зону расширят примерно на три тысячи мест.

Платные парковки обустроят на 71-й улице Петербурга. Расширением зоны парковки до конца 2021 года займется «Центр управления парковками».

Как сообщила «Комсомольская правда», места для машин будут на Синопской набережной, набережной Фонтанки, в районе Невского проспекта и на Воскресенской набережной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга решили раздавать участки земли под парковки без торгов. Так, ТСЖ, управляющие компании и Советы домов будут без торгов получать в аренду участки под парковки, смежные с подконтрольными домами.