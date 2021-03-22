Александр Розенбаум возглавил общественный совет при УФСИН Петербурга

Розенбаум возглавил Общественный совет при УФСИН. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

Розенбаум возглавил Общественный совет при УФСИН. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

Народного артиста России Александра Розенбаума избрали главой Общественного совета при управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Об этом стало известно сегодня, 22 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, также были избраны заместители председателя — ими стали исполнительный директор канала «ТБН» Ян Волков и гендиректор благотворительного движения «Большая Медведица» Александр Зимин.

Обновленный состав совета также пополнили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер и ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов, президент петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев и другие.

Общественный совет занимается привлечением общественности к решению задач по защите прав сотрудников и ветеранов уголовно-исправительной системы, заключенных и подследственных.

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