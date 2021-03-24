Петербурженка избила полицейского ложкой для обуви и получила условный срок

Петербурженка избила полицейского ложкой для обуви и получила условный срок
Суд приговорил петербурженку к условному сроку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге осудили петербурженку Ольгу Ушкалову, признанную виновной в примении насилия в отношении представителя власти. Она напала на полицейского с ложкой для обуви.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, все произошло ночью в марте 2020 года. Пьяная жительница коммунальной квартиры на 12-й Красноармейской напала на полицейского, который хотел доставить ее в отдел за мелкое хулиганство. Женщина решила отбиваться: она схватила первый попавшийся под руку предмет — желтую ложку для обуви — и начала бить правоохранителя по голове, оставив на его лице «болезненные отечности».

В суде петербурженка сделала выводы и раскаялась в содеянном. Ленинский районный суд приговорил ее к одному году условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Доблести мошенник установил пенсионеру роутер за 98 тысяч рублей.

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