На улице Доблести мошенник установил пенсионеру роутер за 98 тысяч рублей

Молодой человек починил ноутбук и установил Wi-Fi-роутер за почти 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Молодой человек починил ноутбук и установил Wi-Fi-роутер за почти 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Несколько дней назад, 18 марта, через экстренный номер 02 в дежурную часть полиции обратился 73-летний пенсионер, который пожаловался на хищение средств путем обмана.

Как рассказал пострадавший, вечером 15 марта к нему в квартиру на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга пришел неизвестный, который представился программистом. Мужчина отремонтировал ноутбук пенсионера и установил Wi-Fi-роутер. За свои услуги злоумышленник потребовал 97 720 рублей, что в разы превышает их рыночную стоимость. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 23 марта, около шести вечера в квартире одного из домов на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе города задержан подозреваемый, безработный 27-летний молодой человек. Полицейские устанавливают его возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

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