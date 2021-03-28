Винтовка помогает медведям пройти обследование в центре «Велес»

Сотрудники Центра помощи животным «Велес» показали, что приходится делать, чтобы провести медицинское обследование медведя.
За помощью к работникам центра обратились из другого медучреждения, где возникло подозрение, что косолапые заболели. Фотоотчет опубликовали в группе «Велеса» в «ВКонтакте»
Сотрудники воспользовались снотворным, чтобы была возможность сделать медведям УЗИ.
«Мишки обследованы, УЗИ, взяты все необходимые анализы. Ждем результаты», — написали в группе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Центре помощи диким животным «Велес» поселился новый обитатель — белоснежный песец с разноцветными глазами и черными пятнышками.