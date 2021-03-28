Винтовка помогает медведям пройти обследование в центре «Велес»

На место выехали сотрудники центра со всем необходимым оборудованием, включая дротики, чтобы успокоить животное. Фото: скриншот "Велес"

На место выехали сотрудники центра со всем необходимым оборудованием, включая дротики, чтобы успокоить животное. Фото: скриншот "Велес"

Сотрудники Центра помощи животным «Велес» показали, что приходится делать, чтобы провести медицинское обследование медведя.

За помощью к работникам центра обратились из другого медучреждения, где возникло подозрение, что косолапые заболели. Фотоотчет опубликовали в группе «Велеса» в «ВКонтакте»

Сотрудники воспользовались снотворным, чтобы была возможность сделать медведям УЗИ.

«Мишки обследованы, УЗИ, взяты все необходимые анализы. Ждем результаты», — написали в группе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Центре помощи диким животным «Велес» поселился новый обитатель — белоснежный песец с разноцветными глазами и черными пятнышками.