Петербуржцы умились новым обитателем центра «Велес»

Петербуржцы умились новым обитателем центра «Велес»
Один из новеньких песцов. Фото: instagram.com/veles_center_spb/

В Центре помощи диким животным «Велес» поселился новый обитатель.

Там появился белоснежный писец с разноцветными глазами и черными пятнышками. Фото этого красавца опубликовано на странице питомника в Instagram. Зверек пока осваивается на новом месте.

Пользователи Сети восхищаются новым обитателем:

«Хитруля какой»

«Такие глазки смешные»

«Какая милаха».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге доставили истощенную львицу Киару. Хищницу использовали в цирковых номерах, заставляли танцевать за мясо и фотографироваться с туристами в Сочи.

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