Петербуржцы умились новым обитателем центра «Велес»

В Центре помощи диким животным «Велес» поселился новый обитатель.
Там появился белоснежный писец с разноцветными глазами и черными пятнышками. Фото этого красавца опубликовано на странице питомника в Instagram. Зверек пока осваивается на новом месте.
Пользователи Сети восхищаются новым обитателем:
«Хитруля какой»
«Такие глазки смешные»
«Какая милаха».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге доставили истощенную львицу Киару. Хищницу использовали в цирковых номерах, заставляли танцевать за мясо и фотографироваться с туристами в Сочи.