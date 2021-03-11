Петербуржцы умились новым обитателем центра «Велес»

В Центре помощи диким животным «Велес» поселился новый обитатель.

Там появился белоснежный писец с разноцветными глазами и черными пятнышками. Фото этого красавца опубликовано на странице питомника в Instagram. Зверек пока осваивается на новом месте.

Пользователи Сети восхищаются новым обитателем:

«Хитруля какой»

«Такие глазки смешные»

«Какая милаха».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге доставили истощенную львицу Киару. Хищницу использовали в цирковых номерах, заставляли танцевать за мясо и фотографироваться с туристами в Сочи.