В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов
В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Фото: https://mostotrest-spb.ru 

На этой неделе состоятся технологические разводки восьми мостов в Петербурге.

Сегодня ночью разведут Благовещенский и Литейный мосты. Технологический развод первого моста состоится с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а второго – с 01:40 до 04:45. Об этом в понедельник, 29 марта, информирует СПб ГБУ «Мостотрест». Кроме того, с 02:20 до 05:10 разведут Александра Невского мост.

На этой неделе состоятся технологические разводки восьми мостов в Петербурге. Фото: mostotrest-spb.ru
График разводки мостов. Фото: mostotrest-spb.ru

В ночь с 23 на 24 марта разведут Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разведение мостов в Санкт-Петербурге является одной из главных достопримечательностей города. График разводки мостов, несомненно, потребуется тем, кто хочет насладиться этим зрелищем. Для петербуржцев и автомобилистов график развода мостов не менее важен: ведь разведенные мосты не дают перебраться с одной стороны города на другую.

мосты разводки мостов СПБ ГБУ «Мостотрест»


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам объяснили, зачем коммунальщики поливают городские улицы во ...
В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов
Почти 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю
Суд отказал петербурженке, которая пыталась добиться от властей лекарства ...
Пассажир маршрутки в Горелово ударил водителя ножом в живот
Владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося
Здание бывшего генконсульства США в Петербурге может занять отель
Коронавирус стал причиной смерти еще 30 петербуржцев