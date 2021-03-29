В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов

На этой неделе состоятся технологические разводки восьми мостов в Петербурге.

Сегодня ночью разведут Благовещенский и Литейный мосты. Технологический развод первого моста состоится с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а второго – с 01:40 до 04:45. Об этом в понедельник, 29 марта, информирует СПб ГБУ «Мостотрест». Кроме того, с 02:20 до 05:10 разведут Александра Невского мост.

В ночь с 23 на 24 марта разведут Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разведение мостов в Санкт-Петербурге является одной из главных достопримечательностей города. График разводки мостов, несомненно, потребуется тем, кто хочет насладиться этим зрелищем. Для петербуржцев и автомобилистов график развода мостов не менее важен: ведь разведенные мосты не дают перебраться с одной стороны города на другую.