В Ломоносове полыхает эллинг с яхтами и катерами

В Ломоносове полыхает эллинг с яхтами и катерами
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ломоносовском районе Ленобласти сегодня вечером загорелся бокс с катерами.

Возгорание случилось в понедельник, 29 марта, в водномоторном клубе в Мартышкино. Огонь разгорелся в двухэтажном здании площадью 12х20 метров, причем по всей площади.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, есть угроза распространения пламени. Пожару присвоен ранг 1-Бис.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара в ресторане на Новой Голландии эвакуировали около 140 человек.

Ломоносовский район пожар яхты


 

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