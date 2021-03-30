30 марта: что можно и нельзя делать в преподобного Алексия, человека Божия

Предки считали, что если праздник выпадет на понедельник, то в нельзя собираться в дальний путь – можно неудачу накликать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Предки считали, что если праздник выпадет на понедельник, то в нельзя собираться в дальний путь – можно неудачу накликать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

30 марта православная церковь чтит память преподобного Алексия, человека Божия. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Преподобный Алексий появился на свет в Риме в конце IV века в достаточно знатной и богатой семье. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он умолял Бога оставить ей жизнь.

Впоследствии Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни.

В день своей свадьбы он тайно ушел из дома и уплыл на корабле. Преподобный оставил и родителей, и молодую жену, не посвятив в свои планы.

17 лет он прожил в городе Эдессе, просил подати при храме Пресвятой Богородицы.

Когда люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Из-за этого вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не рассказал страдающим без него родным, кто он, а прикинулся нищим.

У его отца была добрая душа и он поселил Алексия в сарае и приказал кормить с хозяйского стола.

Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, то написал о своей жизни.

Предки верили, что если 30 марта съесть ложку мёда, то непременно станешь обеспеченным в этом году.

Считали, что если в день преподобного Алексия найти деньги, то вскоре получишь очень большую прибыль.

Также говорили,что если девушка 30 марта познакомиться с парнем, которого зовут Алексей, то он непременно станет её мужем.

30 марта наши предки старались разобраться со всеми делами до вечера, так как, по традиции, вечером должен быть накрыт праздничный стол.

Строго-настрого нашим предкам, у которых на руках грудной ребёнок, запрещалось сегодня что-либо отдавать из дома или кому-то что-то одалживать, так как счастье и здоровье малыша отдашь.

Еще важным было сегодня не ввязываться в скандалы, а также не проводить вечер в работе.

По народному поверью, если сегодня приготовить какую-то выпечку, то ни в коем случае нельзя никого ею угощать, кроме самых близких, иначе не видать будет семейного благополучия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 марта православная церковь чтила память преподобного Венедикта Нурсийского.