Утренние пробки в Петербурге выросли до 4-х баллов

Жители Петербурга проводят утро среды в пробках. Загруженность на городских трассах возросла до 4-х баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов утра, к настоящему моменту пробки в городе оцениваются на четыре балла. Ближе к 9 утра они должны снизиться до 3-х баллов баллов, а еще через час — снова подняться до 4-х.

Самые большие заторы собрались на Малоохтинском и Новочеркасском проспектах и Свердловской набережной. Также большие проблемы с движением наблюдаются в Южном Кудрово и Новом Оккервиле. В центре красным выделены участки на набережной Обводного канала, площади Восстания, Дворцовом и Благовещенском мостах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о тумане. Автовладельцам рекомендуют отказаться от дальних поездок, а также снизить скорость для безопасности.