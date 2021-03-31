ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция начала оформление разрешений на благоустройство дворов на улице Добровольцев и набережной Обводного канала.
Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, инспекция выдала 22 ордера на благоустройство внутриквартальных территорий. Заявки подавались администрациями муниципальных образований.
Так, с 19 апреля начнется благоустройство дворов на улице Добровольцев, д. 55 и 56/2. Там отремонтируют асфальтобетонное покрытие, обустроят детскую площадку, а также высадят деревья и кустарники. Работы должны завершить до августа.
С 17 мая будут проводиться работы по ремонту мощения, щебеночного и газонного покрытия во дворе дома №147-149 по набережной Обводного канала. Работы будут проводиться до середины сентября.
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