ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге

В Петербурге благоустроят внутриквартальные территории. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Петербурге благоустроят внутриквартальные территории. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция начала оформление разрешений на благоустройство дворов на улице Добровольцев и набережной Обводного канала.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, инспекция выдала 22 ордера на благоустройство внутриквартальных территорий. Заявки подавались администрациями муниципальных образований.

Так, с 19 апреля начнется благоустройство дворов на улице Добровольцев, д. 55 и 56/2. Там отремонтируют асфальтобетонное покрытие, обустроят детскую площадку, а также высадят деревья и кустарники. Работы должны завершить до августа.

С 17 мая будут проводиться работы по ремонту мощения, щебеночного и газонного покрытия во дворе дома №147-149 по набережной Обводного канала. Работы будут проводиться до середины сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июле в Петербурге начнут ремонтировать Пискаревский проспект.