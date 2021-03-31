В июле в Петербурге начнут ремонтировать Пискаревский проспект

Этим летом начнется ремонт одной из крупнейших магистралей Петербурга — Пискаревского проспекта. Работы обойдутся почти в 680 тысяч рублей.

Об этом сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Старт ремонтных работ запланирован на июль. Рабочим предстоит отремонтировать почти девять километров Пискаревского проспекта, который проходит от Свердловской набережной до Муринской дороги. Работы проведут за счет средств федерального бюджета.

Подрядчик АО «ВАД» должен заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановить плитку на тротуаре, заменить бордюры, восстановить газоны и нанести разметку. На это организации дали срок до конца года. Стоимость работ составляет 679 тысяч рублей.

Проспект отремонтируют по системе объемно-функционального проектирования (ОФП) смесей и покрытий. Такая система дает возможность подобрать состав асфальтобетонной смеси для получения покрытия, которое будет долго служить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что не продержался и трёх дней: в Петербурге дорога на Ситцевой улице вновь требует ремонта.