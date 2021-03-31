Зрителей пустят на матчи чемпионата Европы-2020 в Петербурге

Зрителей пустят на матчи чемпионата Европы-2020 в Петербурге
Оргкомитет российской части турнира огласит УЕФА свой план до 7 апреля. Фото: pixabay

Зрители смогут попасть на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020. При этом заполняемость арены должна составлять не более 50 %. Об этом сообщил глава оргкомитета Алексей Сорокин.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. Решение организаторов российской части турнира исполком Союза европейских футбольных ассоциаций рассмотрит 19 апреля.

Как сообщили «РИА Новости», Сорокин отметил, что оргкомитет российской части турнира огласит УЕФА свой план до 7 апреля.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года, но из-за пандемии проведение матчей перенсли на год. Планируется, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова сделают бесплатным проезд для болельщиков и волонтеров Евро-2020.

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