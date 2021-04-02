В Петербурге коронавирус выявили еще у 708 человек

Петербург на втором месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург на втором месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 708 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 764 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 601 новый ковид-пациент. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 89 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге прививку от коронавируса успели сделать 385 078 человек.