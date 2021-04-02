В Петербурге уберут 238 автобусных маршрутов с июля 2022 года

Правительство Петербурга решило упразднить 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года.

Так, в списке маршрутов, которые уберут с улиц города, 222 – коммерческих. При этом в Северной столице будет действовать 451 маршрут, по которому будут ходить как городской, так и частный транспорт.

Как сообщается на сайте Смольного, в настоящее время проекты документа планирования перевозок проходят антикоррупционную экспертизу.

Некоторые из коммерческих маршрутов заменят и социальные, в которых будут действовать льготы и будет возможность оплатить проезд подорожником. Помимо всего перечисленного, идет речь о запуске 102 новых маршрутов на улицах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о подготовке города к внедрению новой транспортной модели.