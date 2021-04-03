Дождь и мокрый снег ждут жителей Ленобласти в воскресенье

Дождь и мокрый снег ждут жителей Ленобласти в воскресенье
Ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: pixabay

В Ленинградской области воскресенье пройдет с осадками. В регионе установится облачная с прояснениями погода.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на воскресенье, 4 апреля, ночью в отдельных районах области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем они продолжатся в большинстве районов 47 региона.

Подует западный, юго-западный ветер. Ночью он будет слабым, а днем усилится до умеренного.

Грядущей ночью синоптики обещают заморозки. Температура воздуха опустится до -1…-6 градусов. С наступлением дня воздух прогреется до +3…+8 градусов.

Водителей также предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление днем будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом.

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