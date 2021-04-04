Почти шесть тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса вакцинировались почти шесть тысяч человек. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Отмечается, что 4017 человек получили первую дозу вакцины, еще 1780 — вторую.

Всего от коронавируса в городе вакцинировались 405 тысяч петербуржцев, из них 291 101 прошел полный цикл прививок. С начала периода вакцинации в Северную столицу поступило более 510 тысяч доз препарата, в поликлиниках остается 60 768 комплектов.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 397477 случаев заражения COVID-19. Скончались 12394 человека, в том числе 28 — за последние сутки. Выздоровело 351592 человека. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 19542 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжается борьба с пандемией коронавируса. Количество выздоровевших растет, но власти все равно предупреждают о развитии третьей волны пандемии.