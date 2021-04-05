В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 12,5 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 12,5 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 12 591 горожанина.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 4 567 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 464 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 160 человек. Добровольцы выполнили 6 610 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге от коронавируса вакцинировались почти шесть тысяч человек.

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