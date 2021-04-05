Пробки на дорогах Петербурга вырастут до 6 баллов в понедельник утром

Жители Северной столицы только начинают выезжать на работу. Дорожная ситуация в городе к 8 часам утра оценивается в 4 балла.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра загруженность на городских трассах повысится до 6 баллов. А к 11:00 — снизится до 3 баллов.

Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте, набережной Черной речки, Кантемировской улице, проспекте Энгельса, Пироговской набережной, улице Академика Лебедева и Свердловской набережной.

Движение также затруднено на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, Суворовском проспекте, набережной Обводного канала и Витебском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается усиление ветра, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди, а ночью – мокрый снег.