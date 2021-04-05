Задержан мужчина, взявший с таксиста деньги за поезд в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в разбое.

Преступный инцидент произошел 4 апреля в Лодейное поле. По данным правоохранителей, около 4 часов утра пассажир угрожал пистолетом водителю такси, который подвозил его из кафе на улице Карла Маркса.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка поймали 21-летнего подозреваемый. У него изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании граждан Северной Осетии за нападение на петербурженку с пистолетом.