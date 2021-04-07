За сутки коронавирус подхватили еще 705 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 705 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено заболевших. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 585 человек. Третье место у Подмосковья — 570 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 92 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург привезут почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».