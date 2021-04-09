Новый пункт вакцинации и рекомендации к «ЭпиВакКороне» — последние о COVID-19 в Петербурге 

Новый пункт вакцинации и рекомендации к &#171;ЭпиВакКороне&#187; &#8212; последние о COVID-19 в Петербурге 
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге постепенно набирает обороты кампания по вакцинации населения – в город привезли почти 40 тысяч доз вакцины, в Северной столице открывают новые пункты, а власти предлагают сделать прививки иностранным студентам.

Накануне, 8 апреля, в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса. Город получил 38,3 тысяч доз, из них — 13,7 тыс. «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. «Спутник V». Уточнялось, что всего в Северную столицу было направлено около 600 тыс. доз вакцины.

Отметим, что препарат «ЭпиВакКорона» привезли в Петербург первый раз. НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера намерен провести исследование для разработки рекомендаций. Специалисты института установят, в течение какого времени после заражения коронавирусом можно прививаться этим препаратом.

Как рассказывала Gazeta.SPb, «ЭпиВакКорона» — двухфазовая вакцина. Она вводится с интервалом 14-21 день. В отличие от «Спутника V», этот препарат не требует глубокой заморозки, его можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов.

Препарат имеет ряд противопоказаний, в том числе – тяжелые формы аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения и другие.

По данным Роспотребнадзора, у пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях, не наблюдалось ухудшения самочувствия. Некоторые чувствовали дискомфорт в области укола.

Тем временем, власти Петербурга сообщили, что иностранные студенты смогут привиться от коронавирусной инфекции, но после того, как решение будет принято на уровне правительства России. Ранее иностранные студенты сообщали о том, что хотели бы пройти вакцинацию, но в пунктах просят предъявить российские паспорта.

В пятницу, 9 апреля, в Петербурге открывается новый мобильный пункт вакцинации. Он заработает в ТРК «Гулливер» и станет 13-м мобильным пунктом.

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