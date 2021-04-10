В Петербурге стартовала акция «Тотальный диктант»

Во всем мире стартовала международная образовательная акция «Тотальный диктант». Каждый год на мероприятие приглашаются все желающие, чтобы проверить свой уровень грамотности. Об этом сообщается на сайте «Тотальный диктант».

Сегодня 10 апреля с 14:00 до 15:00 петербуржцы под диктовку специалистов в русском языке, а также знаменитостей запишут текст.

Напомним, что «Тотальный диктант» является международной просветительской акцией, которая позволяет всем и каждому проверить свои знания языка. Участники пишут под диктовку один текст.

Так, каждый год новый человек придумывает рассказ, поэтому текст диктанта угадать невозможно.

В 2021 году автором «Диктанта» стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский.

Важно отметить, что в этом году появилась возможность писать текст на английском языке. Такой «диктант» будут читать сразу после русского текста, в 15:30.

Говорят, что английскую версию также составил Глуховский. Написать «диктант» на втором языке можно в нескольких местах. В РГПУ имени А.И. Герцена и в Центральной районной библиотеке имени А.П. Чехова.

Текст на русском языке будут диктовать на 100 разных площадках города.

Примечательно, что диктант можно написать и в онлайн режиме. Участники будут вписывать текст в специальное окно на сайте на компьютере или телефоне.

Отметим, что есть возможность поучаствовать в «диктанте» дистанционно, при этом писать текст от руки. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке #пишемдома, скачать бланк и получить его с помощью курьера.

Онлайн-трансляции пройдут по расписанию с 8 утра до 23 часов вечера.

Проверенные работы будут размещены на сайте через несколько дней, однако те работы, которые будут написаны дистанционно, оцениваться не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что с 10 апреля в Петербурге начинается ежегодный сезон навигации. Перед открытием сезона в городе с 17 марта проходила техническая разводка мостов.