Сезон навигации стартовал в Петербурге

Сезон навигации стартовал в Петербурге
В Петербурге стартовал сезон навигации. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 10 апреля в Петербурге начинается ежегодный сезон навигации. Перед открытием сезона в городе с 17 марта проходила техническая разводка мостов.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Мостотреста», за три недели специалисты проверили готовность мостов Северной столицы к сезону и при необходимости ремонтировали механизмы.

Навигация по рекам и каналам Петербурга в этом году начнется с 15 апреля. Соответствующее решение было принято городским комитетом по транспорту. Судоводителей маломерных судов обязали учитывать профилактические рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном мосту перекроют две полосы для замены асфальта. На время работ будут поэтапно вводить ограничения.

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