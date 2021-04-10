В России школьник умер после урока физкультуры

У 15-летнего мальчика были проблемы со здоровьем. Непонятно, что стало причиной летального исхода.

В Чувашии 10 апреля стало известно о смерти школьника после урока физкультуры. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК по региону.

Отмечается, что все произошло в школе Новочебоксарска примерно в час дня. Там после занятия по физкультуре умер 15-летний мальчик. Известно, что у него были проблемы со здоровьем, но непонятно, насколько серьезные. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти и пытаются понять, позволяло ли состояние здоровья заниматься ребенку физкультурой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Управлении соцпитания прокомментировали информацию об «объедках» в школьных столовых.