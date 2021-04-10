В Управлении соцпитания прокомментировали информацию об «объедках» в школьных столовых

Комбинат, который разоблачили журналисты, на самом деле находится в другом районе и он не заключал контракты на организацию питания школьников.

В петербургском Управлении социального питания прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащем качестве питания школьников и антисанитарии на комбинате, где готовится еда для столовых. Официальная позиция Управления представлена в официальном сообществе социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что помещение, о котором идет речь в расследовании журналистов, находится на Наличной улице – там расположен АО «Комбинат социального питания Василеостровского района», а не АО «КСП Красносельского района», как утверждают авторы статей. Комбинат, в который смогли попасть корреспонденты, на самом деле не поставляет питание школьникам в течение последнего года.

В Управлении заверили, что на некоторых снимках запечатлены опечатанные помещения, не имеющие отношения к производственным цехам. При этом уточняется, что здание планируют ремонтировать в ближайшее время, так что туда никого не пускают — за этим следит охрана.

Специалисты Управления, побывавшие на комбинате, подтверждают, что некоторые помещения не соответствуют требованиям санитарной безопасности. В связи с этим в отношении генерального директора АО «КСП Василеостровского район» применены меры административного воздействия.

Напоминаем, что происходящее уже прокомментировал генеральный директор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Ростислав Савинов. Он заявил, что на предприятии нет антисанитарии, а сотрудники не жалуются на низкие зарплаты. Савинов добавил, что журналисты перепутала два разных предприятия и фотографии были сделаны в другом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Кирова объяснили, для чего работница школьной столовой отмывала котлеты.