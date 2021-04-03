Власти Кирова объяснили, для чего работница школьной столовой отмывала котлеты

Власти Кирова объяснили, для чего работница школьной столовой отмывала котлеты
Проводится проверка по факту нарушения. Фото: pixabay.com

Администрация Кирова объяснила, что сотрудница столовой в школе N59 чистила котлеты, которые не съели дети, от гарнира потому, что хотела забрать их домой. Об этом власти сообщают на сайте администрации.

Глава комбината питания Артур Шамсутдинов заявил, что в учебном заведении была проверка.

По его словам, работница столовой, которая на видео моет котлеты, прокомментировала поступок тем, что делала это в конце рабочего дня для того, чтобы забрать котлеты домой.

Так как в семье нелегкое финансовое положение.

Руководство комбината поясняет, что карта меню не предполагает, чтобы одна и та же еда повторялась хотя бы дважды.

То есть отмытые котлеты никак не могли попасть в тарелки учеников на следующий день.

Однако, сообщается, что из пищеблока запрещено выносить какие-либо продукты питания. Они должны быть отправлены на уничтожение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

Шамсутдинов заключил, по истечению проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании к работникам пищеблока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских школах уменьшилось количество случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Педагоги и ученики стали реже уходить на больничные по данным причинам.

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