Пожар в здании «Невской мануфактуры» локализован

Пожар в здании &#171;Невской мануфактуры&#187; локализован
Борьба с огнем, охватившим территорию "Невской мануфактуры" 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Пожар в горящем здании Невской мануфактуры в Петербурге локализовали на площади 10 тыс. кв. м.

«В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. м», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ликвидации пожара участвовали более 200 человек и свыше 40 единиц техники.

Пожар в здании «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной начался около в понедельник около 13:00. В результате пожара погиб один человек, еще шесть человек пострадали.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

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