Губернатор Петербурга выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Невской мануфактуре

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на месте пожара на Октябрьской набережной.

Он выразил соболезнования семьям спасателей, которые пострадали во время выполнения служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днём, 12 апреля. Причины устанавливаются. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

На данный момент пожар в горящем здании Невской мануфактуры в Петербурге локализовали на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара пострадало шесть человек. Четверо госпитализированы. Пожар унес жизнь одного человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.