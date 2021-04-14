Путин уволил с военной службы пять генералов Росгвардии

Владимир Путин издал указ, из-за которого произошли изменения в руководстве Росгвардии. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин издал указ, из-за которого произошли изменения в руководстве Росгвардии. Фото: kremlin.ru

Путин уволил замдиректора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Юрия Бабкина и ещё других генералов.

Владимир Путин издал указ, из-за которого произошли изменилось руководство Росгвардии. Документ опубликовал депутат Госдумы от «ЕР» Александр Хинштейн, сообщает «Коммерсантъ».

Освободили от должности: Юрия Бабкин, Александра Школьникова, Эльбруса Рамонова, Алексея Белякова, Николая Рябчикова, Вячеслава Савкина и Владимира Купавского.3 из них освобождены от занимаемых должностей, 5 — уволены.

Президент назначил 9 полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Белом доме заявили, что Путин и Байден могут встретиться летом. Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что саммит могут провести в ближайшие месяцы.