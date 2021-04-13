В Белом доме заявили, что Путин и Байден могут встретиться летом

В Белом доме не исключили, что российско-американский саммит проведут предстоящим летом. Фото: unsplash

В Белом доме не исключили, что российско-американский саммит проведут предстоящим летом. Фото: unsplash

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала предполагаемые сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что саммит могут провести в ближайшие месяцы. Псаки попросили уточнить, говорит ли она о предстоящем лете. «Увидим. В предстоящие месяцы было бы и этим летом», — ответила представитель американского лидера.

Также Псаки рассказала, есть ли у президента Соединенных Штатов предпочтение относительно места проведения личной встречи с российским коллегой. По ее словам, власти только начали обсуждать этот процесс. Она добавила, что вскоре Белый дом огласит все детали саммита.

Во вторник, 13 апреля, лидеры двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого Байден выдвинул идею провести российско-американский саммит на территории третьей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена.