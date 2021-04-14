Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры сферу IT, ещё они считают, что есть большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

49% россиян считают сферу высоких технологий самой перспективной сферой. За перспективы в робототехнике и искусственном интеллекте высказываются 28% человек.

Около 1/4 россиян отметили возможности для карьеры в строительстве (26%), нанотехнологиях (25%) и медицине (24%). 22% россиян считают, что самая перспективная работа — госслужба. По 20% россиян отметили сферы логистики и транспорта, а также энергетику и добпромышленность.

Перспективу в с/х выбрали 18% россиян, в биотехнологиях — 17%, а в предпринимательстве — по 15%. За промышленность и космос проголосовали по 14% человек. Туризм и сфера маркетинга считаются перспективными для 12%, дизайн и экология — для 11%, а культура — для 10%. 8% россиян посчитали перспективной медиа, а 7% — в HR.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину.