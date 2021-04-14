В Петербурге полицейским хотят разрешить блокировать «опасные» сайты

В Петербурге полицейским хотят разрешить блокировать «опасные» сайты
Депутаты ЗакСа борются с незаконной информацией. Фото: Pixabay

Депутаты ЗакСа добиваются блокировки сайтов, на которых есть информация о способах изготовления и использования сильнодействующий веществ.

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании сегодня, 14 апреля, рассмотрят инициативу о блокировании интернет-сайтов, на которых содержится информация о способах изготовления и использования сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Таким образом депутаты хотят бороться с незаконным оборотом различных веществ, запрещенных на территории России. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ установлена уголовная ответственность, но в сети до сих пор распространяется информация о них. Он также отметил, что никто не следит за возрастом посетителей подобных ресурсов.

Макаров убежден, что нужно дать право полицейским блокировать ресурсы, нарушающие законодательство. Так работа по борьбе с ними пойдет быстрее, считают авторы инициативы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили сайт с философией воров в законе и тюремными понятиями.

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