В Петербурге полицейским хотят разрешить блокировать «опасные» сайты

Депутаты ЗакСа добиваются блокировки сайтов, на которых есть информация о способах изготовления и использования сильнодействующий веществ.

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании сегодня, 14 апреля, рассмотрят инициативу о блокировании интернет-сайтов, на которых содержится информация о способах изготовления и использования сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Таким образом депутаты хотят бороться с незаконным оборотом различных веществ, запрещенных на территории России. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ установлена уголовная ответственность, но в сети до сих пор распространяется информация о них. Он также отметил, что никто не следит за возрастом посетителей подобных ресурсов.

Макаров убежден, что нужно дать право полицейским блокировать ресурсы, нарушающие законодательство. Так работа по борьбе с ними пойдет быстрее, считают авторы инициативы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили сайт с философией воров в законе и тюремными понятиями.