В Ленобласти запретили сайт с философией воров в законе и тюремными понятиями

В городе Кировск Ленобласти суд заблокировал сайт, на котором была опубликована видеозапись с экстремистской информацией.
Кировская городская прокуратура выявила этот сайт и обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную в Сети, запрещенной для распространения на территории России.
Было установлено, что владельцы сайта опубликовали видеозапись об идеологии АУЕ (Арестантское уголовное единство). Этот ролик пропагандировал «философию воров в законе и тюремные понятия». В прокуратуре отметили, что тем самым они создали угрозу Конституционному строю РФ.
Суд удовлетворил требования прокурора и вынес решение о блокировке интернет-ресурса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали группы с блатной лирикой и тюремными стихами «ВКонтакте».