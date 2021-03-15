В Ленобласти запретили сайт с философией воров в законе и тюремными понятиями

В Ленобласти запретили сайт с философией воров в законе и тюремными понятиями
Суд запретил сайт с тематикой "АУЕ". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В городе Кировск Ленобласти суд заблокировал сайт, на котором была опубликована видеозапись с экстремистской информацией.

Кировская городская прокуратура выявила этот сайт и обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную в Сети, запрещенной для распространения на территории России.

Было установлено, что владельцы сайта опубликовали видеозапись об идеологии АУЕ (Арестантское уголовное единство). Этот ролик пропагандировал «философию воров в законе и тюремные понятия». В прокуратуре отметили, что тем самым они создали угрозу Конституционному строю РФ.

Суд удовлетворил требования прокурора и вынес решение о блокировке интернет-ресурса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали группы с блатной лирикой и тюремными стихами «ВКонтакте».

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