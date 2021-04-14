Смольный хочет продать здание, в котором размещено Всероссийской обществе глухих

Обществу придется найти новое помещение, но альтернативный вариант пока не обнаружен.

Власти Санкт-Петербурга планируют продать здание на Английской набережной, в котором долгое время работает Всероссийское общество глухих. Обществу необходимо найти новое помещение, но пока что поиски не увенчались успехом. Об этом 14 апреля сообщает «Деловой Петербург».

Известно, что здание для Всероссийского общества глухих пытаются отыскать уже давно. Пока замены нет, здание выставлять на продажу не будут. Напоминаем, что особняк является объектом культурного наследия, он был построен в начале XX века. Условия, на которых здание хотят продать, пока не озвучиваются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что объявили цену в 1,25 млрд рублей: в Петербурге особняк Паскевича опять продают.