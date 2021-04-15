На Манежной площади посадили 11 кленов в преддверии Всемирного дня цирка

В Ново-Манежном сквере посадили 11 кленов, которые будут напоминать петербуржцам о таких династиях, как Гинне и Чинизелли, Запашные, Никулины, Абакаровы, Сударчиковы, Корниловы, Багдасаровы, Костюк, и о старейшей в Европе династии Тоньи.

Новым деревьям дали название «Цирковая аллея». Аллею высадили накануне в преддверии Всемирного дня цирка, который отмечается 17 апреля. Место посадки кленов тоже выбрали не случайно: в 19-м веке на Манежной площади стоял деревянный цирк.

Садовники городского комитета по благоустройству и специалисты СПП «Центральное» помогли гостям грамотно и бережно посадить деревья и укрепили их кольями.

Всего в этом году в Северной столице планируется посадить более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сад Василеостровец открыт после просушки, во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов.