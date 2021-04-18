В воскресенье дороги Петербурга свободны от пробок

В воскресенье дороги Петербурга свободны от пробок
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Утром воскресенья в Санкт-Петербурге почти нет пробок. Горожане высыпаются перед началом трудовой недели.

Так, сегодня, 18 апреля, к 8:40 пробки в городе оцениваются в 1 балл. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация ухудшится на балл 11 часам утра. К 13:00 пробки вырастут д трех баллов.

Небольшие заторы наблюдаются в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Там проводятся дорожные работы: по размещению строительных лесов и пешеходной галереи. ЗСД и КАД почти не загружены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается солнечная и сухая погода.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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