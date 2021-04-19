Петербургский депутат ЗакСобрания Анохин уходит из «Единой России» и считает председателя правительства Макарова не совместимым с городом

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Анохин в своем видеообращении объявил об уходе из партии «Единая Россия» и сказал, что председателю ЗакСобрания Вячеславу Макарову не место в политике города.

Андрей Анохин обозначил Макарова своим политическим оппонентом, а также объявил, что его подход к управлению парламентом и партии не совместим с Северной столицей и считает, что ему не место в политике Петербурга.

В своём видеообращении Анохин заявил, что в условиях тотального политического давления на него и его команду, он принял решение выйти из партии «Единая Россия».

Он также сообщил, что все те дела, за которые он взялся, будут непременно закончены. При этом бывший единоросс будет баллотироваться в депутаты Заксобрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решение о том, что депутат Андрей Анохин не будет допущен до праймериз «Единой России», оргкомитет предварительного голосования принял единогласно. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.