«Черная дыра»: на Пархоменко провалился асфальт

В Выборгском районе Петербурга на проезжей части образовалась «черная дыра». Водителям стоит быть внимательными.
Асфальт провалился у дома №21 по проспекту Пархоменко. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, опасное место ничем не огорожено. Есть опасение, что дыра при нагрузке может увеличиться.
«Черная дыра», — написал автор записи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что асфальт треснул в Приморском районе, строящийся торговый центр проседает в бездну.