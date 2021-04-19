«Черная дыра»: на Пархоменко провалился асфальт

&#171;Черная дыра&#187;: на Пархоменко провалился асфальт
Опасное место ничем не огорожено. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Выборгском районе Петербурга на проезжей части образовалась «черная дыра». Водителям стоит быть внимательными.

Асфальт провалился у дома №21 по проспекту Пархоменко. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, опасное место ничем не огорожено. Есть опасение, что дыра при нагрузке может увеличиться.

«Черная дыра», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что асфальт треснул в Приморском районе, строящийся торговый центр проседает в бездну.

провалился асфальт проспект пархоменко


 

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