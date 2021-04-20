В Пулково задержали два рейса — до Самарканда и Новосибирска

Сегодня задержаны два рейса. Фото: pixabay.com

Сегодня задержаны два рейса. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Ай флай» и «S7».

Самолеты вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс «Ай флай» F7 8826 до Самарканда. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 19:00, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Также позднее назначенного срока вылетит самолет авиаперевозчика «S7» 5004 до Новосибирска. Предполагалось, что рейс запланирован на 13:50, однако вовремя самолет не поднимется в воздух.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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