В Пулково задержали рейс до Москвы

Сегодня в петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Москву.

Об этом стало известно в среду, 21 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, с задержкой вылетит рейс «Ай флай» F7 8802 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 00:30, однако по неизвестным причинам рейс был задержан. Теперь воздушное судно отправится в столицу в 10:30.

Остальные рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: дополнительной информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту Пулково задержаны два рейса. Речь идет о рейсах до Самарканда и Новосибирска.