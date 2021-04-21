Елизавета II отмечает 95-летие в условиях траура по принцу Филипу

Возможно, в соцсетях Букингемского дворца не будет праздничных фото королевы. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Возможно, в соцсетях Букингемского дворца не будет праздничных фото королевы. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Он умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Елизавета II отметит юбилей в окружении только самых близких в Виндзорском замке. Именно в нём королева и принц Филип отметили 73-летнюю годовщину свадьбы. Здесь же 17 апреля прошли похороны принца.

Из-за смерти принца Филипа семья в трауре. В этом году не будет салютов. Юбилей Елизаветы II традиционно отмечается залпами из пушек, однако королева останется без салюта второй раз подряд. В прошлом году салют отменили из-за коронавируса.

Возможно, в соцсетях Букингемского дворца не будет праздничных фото королевы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II и принц Филипп сделали прививку от коронавируса.