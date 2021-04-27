Итальянский Робинзон Крузо покидает остров Буделли, на котором прожил в одиночку 32 года

81-летний Мауро Моранди решил покинуть необитаемый остров Буделли, на котором прожил один 32 года, сообщает BBC News.

Моранди переедет на соседний остров. Остров Буделли, который знаменит «розовым пляжем», находится в нацпарке «Ла-Маддалена». Бывший учитель физкультуры попал туда в 89 году, когда захотел жить рядом с природой и избегать людей.

Моранди заменил смотрителя и выполнял его обязанности. Он жил в здании бывшей радиостанции. В 2020 году власти захотели переселить мужчину. Тогда в Интернете организовали петицию против. Она собрала более 70 тысяч подписей. Правительство оставило итальянского Робинзона Крузо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом. Итальянский посол в России Паскуале Терраччано ответил на новость о возобновлении туристов между странами. Он заявил, что возобновление туристического обмена эти летом произойдет наверняка.