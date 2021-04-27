Комитет по транспорту сэкономил 87 млн рублей на дорожной разметке

В Северной столице с мая начнется массовое обновление дорожной разметки. Работы завершатся в конце октября.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, в первую очередь дорожники будут обновлять разметку на улицах, причастных к городским праздникам, Дню Победы и чемпионату Европы по футболу.

Из средств, которые были заложены на проект, удалось сэкономить более 11,5%, что составляет 87 млн рублей. Власти сохранили деньги благодаря электронным аукционам.

Комитет сэкономил и на обновлении разметки на юге Петербурга: в Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом, Колпинском и Кировском районах. Из бюджета сохранили около 18% средств.

Обновлять дорожную разметку будут с 1 мая по 30 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом.