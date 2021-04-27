Полина Гагарина получила травму во время концерта в Челябинске

Полина Гагарина получила травму во время концерта в Челябинске
Гагарина поблагодарила зрителей за поддержку. Фото: instagram

Российская певица Полина Гагарина получила травму во время недавнего концерта в Челябинске.

Артистка исполняла один из своих хитов и активно жестикулировала на сцене. Последнее, судя по всему, и стало причиной приостановки концерта.

Как сообщили «РИА Новости», по словам одной из жительниц Челябинска, когда Гагарина широко развела руки во время исполнения песни «Обезоружена», после чего резко согнулась и на несколько секунд замолчала. После звезда все-таки допела песню.

В своем Instagram-аккаунте артистка объяснила поклонникам, что это ее рабочая травма: у нее выпадает плечо. Она также поблагодарила зрителей за поддержку и теплую встречу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Полина Гагарина отдыхала на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки.

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