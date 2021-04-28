Чиновники постоянно на связи с жильцами сгоревших квартир на Петроградке: на улице никого не оставят

В Петербурге чиновники пообещали, что после пожара на Большом Проспекте П.С. жителям окажут помощь. Об этом сообщает «78 канал», после разговора с пресс-службой администрации Петроградского района.

Пострадавшим, которые оказались в непростой ситуации после пожара, предоставят маневренный фонд и места для временного пребывания.

По словам представителей администрации района, чиновники находится постоянно на связи с пострадавшими жителями. Так, они утверждают, что на улице никого не оставят.

Сообщается, что будет предоставлен маневренный фонд, при этом и места для временного нахождения.

Ранее стало известно, что в доходном доме Урвича на Большом Проспекте П.С. примерно в полдень случился пожар на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Менее чем через час, в 12:57 60 пожарных и 12 единиц техники огонь справились с возгоранием. Известно, что квартира в 60 квадратных метров целиком выгорела.

Напомним, что Gazeta.SPb.ru публиковала фоторепортаж, как На Большом проспекте тушили крупный пожар в историческом здании.