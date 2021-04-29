Петербургский архитектор предложил «закопать» Неву под землю

Для спасения Северной столицы он предлагает пустить сток Невы по искусственному подземному руслу. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Для спасения Северной столицы он предлагает пустить сток Невы по искусственному подземному руслу. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге архитектор Святослав Гайкович предлагает убрать устье Невы в подземное русло, чтобы избежать большого наводнения.

Архитектор представил свой проект спасения Петербурга от неминуемого затопления, которое, по его мнению, произойдет через 100 лет из-за подъема уровня воды в мировом океане.

Для спасения Северной столицы он предлагает пустить сток Невы по искусственному подземному руслу, которое будет уходить за комплекс дамбы, при этом саму дамбу нужно «наглухо» закрыть. Водная система внутри кольца в таком случаев останется неприкосновенной — исторические набережные сохранят, передают «Невские новости».

В своем проекте Гайкович предлагает перенести морской порт в Усть-Лугу. Согласно идее, Беломоро-Балтийский канал прекратит существование, а точнее станет Беломоро-Волжским.

По словам архитектора, необходимо как можно скорее начать изучение данной проблемы, чтобы защитить историческое наследие Петербурга от исчезновения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об угрозе затопления из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты.