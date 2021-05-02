В Ленобласти назвали «Учителя года»

В региональном этапе выиграла учитель информатики и математики.

В Ленинградской области назвали победительницу регионального этапа конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года». Звание получила учитель информатики и математики Агалатовского центра образования Мария Тимченко. Ей предстоит принять участие во всероссийском финале. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В финале примут участие учителя из 85 регионов. Он пройдет в Ростове-на-Дону. Напоминаем, что лауреатами конкурса в Ленобласти стали также Ксения Елистратова, учитель русского языка и литературы Муринского центра образования №4 и Марк Родичев — учитель английского языка средней школы 5 города Тихвин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в конкурсе «Учитель будущего» победили шесть студентов петербургских ВУЗов.