В Петербурге суточная госпитализация ковид-пациентов выросла на 35,71%

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня в медицинских организациях на 35,71 % выросло новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым воскресеньем, но число госпитализаций увеличивается.

Об этом стало известно 2 мая. Так, за неделю на 0, 08 % уменьшилось общее количество активно больных коронавирусом.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, по сравнению с аналогичным днем прошлой недели 1,2 % на снизилась госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых-ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека.